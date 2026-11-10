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10.11.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Dienstagvormittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Sensirion. Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 81,00 CHF.
Das Papier von Sensirion konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 81,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'158 Punkten notiert. Die Sensirion-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,60 CHF. Zuletzt wechselten 609 Sensirion-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,42 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 49,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 38,89 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,17 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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