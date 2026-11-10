Sensirion Aktie News: Sensirion steigt am Nachmittag

Im SIX SX-Handel gewannen die Sensirion-Papiere um 16:28 Uhr 2,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'142 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sensirion-Aktie bisher bei 82,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'562 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.10.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 63,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Sensirion im Jahr 2026 2,17 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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