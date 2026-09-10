Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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10.09.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag mit Einbussen
Die Aktie von Sensirion gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 77,80 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 77,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'553 Punkten realisiert. Bei 77,80 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 77,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 13 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,10 CHF) erklomm das Papier am 03.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 14,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Sensirion-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,14 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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