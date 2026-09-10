Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Der Sensirion-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 77,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'435 Punkten liegt. Im Tief verlor die Sensirion-Aktie bis auf 76,30 CHF. Mit einem Wert von 77,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 13'060 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,56 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 55,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Sensirion-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,14 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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