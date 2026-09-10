Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag billiger

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 78,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'506 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Sensirion-Aktie bei 77,40 CHF. Bei 77,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'465 Sensirion-Aktien.

Bei 89,10 CHF erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 14,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Abschläge von 36,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sensirion-Gewinn in Höhe von 2,14 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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