Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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10.09.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag billiger
Die Aktie von Sensirion gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sensirion-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 78,00 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 78,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'506 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Sensirion-Aktie bei 77,40 CHF. Bei 77,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'465 Sensirion-Aktien.
Bei 89,10 CHF erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 14,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Abschläge von 36,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sensirion-Gewinn in Höhe von 2,14 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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