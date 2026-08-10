Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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10.08.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion steigt am Montagvormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Sensirion. Zuletzt wies die Sensirion-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 78,90 CHF nach oben.
Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 78,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'537 Punkten notiert. Die Sensirion-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,10 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 652 Sensirion-Aktien.
Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 89,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 37,26 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,89 CHF je Sensirion-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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