Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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10.08.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion tritt am Nachmittag auf der Stelle
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Sensirion. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Sensirion-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 78,20 CHF.
Die Sensirion-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 78,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'505 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Sensirion-Aktie bis auf 79,20 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Sensirion-Aktie bei 77,50 CHF. Bei 77,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'684 Sensirion-Aktien.
Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,94 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie.
Nachdem Sensirion seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,89 CHF je Aktie in den Sensirion-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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