Sensirion Aktie News: Sensirion am Montagmittag mit Aufschlag

Das Papier von Sensirion legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 78,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'540 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Sensirion-Aktie bis auf 79,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 77,60 CHF. Von der Sensirion-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 961 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.06.2026 auf bis zu 89,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 11,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,89 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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