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09.11.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion verliert am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 76,00 CHF nach.
Der Sensirion-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 76,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'813 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sensirion-Aktie ging bis auf 75,90 CHF. Bei 76,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 260 Stück.
Am 05.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,30 CHF. Mit einem Zuwachs von 24,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 49,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,87 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,17 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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