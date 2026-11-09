Sensirion Aktie News: Anleger greifen bei Sensirion am Montagnachmittag zu

Das Papier von Sensirion konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 4,3 Prozent auf 79,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'992 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Sensirion-Aktie bei 80,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 76,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'253 Sensirion-Aktien.

Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 94,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Sensirion seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.

In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,17 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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