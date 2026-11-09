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09.11.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion macht am Mittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 77,60 CHF.
Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 77,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'933 Punkten notiert. In der Spitze legte die Sensirion-Aktie bis auf 77,60 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,70 CHF. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 2'640 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 94,30 CHF erreichte der Titel am 05.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,21 Prozent.
Sensirion-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,17 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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