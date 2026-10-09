Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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09.10.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Freitagvormittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sensirion. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 89,70 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Sensirion-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 89,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'526 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sensirion-Aktie bei 90,00 CHF. Bei 89,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'387 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Bei 94,30 CHF markierte der Titel am 05.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 5,13 Prozent zulegen. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,82 Prozent würde die Sensirion-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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