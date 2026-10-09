Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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09.10.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Anleger greifen bei Sensirion am Freitagmittag zu
Die Aktie von Sensirion gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 90,20 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Sensirion-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 90,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sensirion-Aktie bei 90,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'218 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Am 05.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 94,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 4,55 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 45,12 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Sensirion-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sensirion ein EPS in Höhe von 2,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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