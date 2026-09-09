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09.09.2026 09:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Sensirion Aktie News: Sensirion verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Sensirion. Zum Vortag unverändert notierte die Sensirion-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 80,20 CHF.

Sensirion
78.17 CHF 0.01%
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Zum Vortag unverändert notierte die Sensirion-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 80,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'735 Punkten tendiert. Die Sensirion-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,20 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Sensirion-Aktie bis auf 80,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 80,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9 Sensirion-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,10 CHF erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,10 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,50 CHF am 09.03.2026. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 38,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,13 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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