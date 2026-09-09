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09.09.2026 16:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Sensirion gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Sensirion gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 78,70 CHF abwärts.

Sensirion
77.47 CHF -0.90%
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Die Sensirion-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 78,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'585 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Sensirion-Aktie bei 77,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'613 Sensirion-Aktien.

Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 11,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,10 Prozent.

Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,13 CHF je Sensirion-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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