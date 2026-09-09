Sensirion Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Sensirion

Die Sensirion-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 78,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'674 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sensirion-Aktie ging bis auf 78,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 80,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'007 Sensirion-Aktien.

Bei 89,10 CHF markierte der Titel am 03.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sensirion-Aktie somit 12,23 Prozent niedriger. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 57,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Sensirion-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sensirion 0,000 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,13 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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