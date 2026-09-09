Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Sensirion
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sensirion. Zuletzt ging es für die Sensirion-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 78,20 CHF.
Die Sensirion-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 78,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'674 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sensirion-Aktie ging bis auf 78,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 80,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'007 Sensirion-Aktien.
Bei 89,10 CHF markierte der Titel am 03.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sensirion-Aktie somit 12,23 Prozent niedriger. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 57,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Sensirion-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sensirion 0,000 CHF aus.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,13 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie
Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht
Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden
Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
12:29
|Sensirion Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Sensirion (finanzen.ch)
|
09:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sensirion von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Börse Zürich in Grün: So performt der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aufschläge in Zürich: SPI schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Sensirion Holding AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.