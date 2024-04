Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 04:28 Uhr wies die Sensirion-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 64,40 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 15'200 Punkten steht. Die Sensirion-Aktie legte bis auf 64,70 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 62,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'565 Sensirion-Aktien.

Bei 98,60 CHF erreichte der Titel am 01.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 53,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,60 CHF. Dieser Wert wurde am 12.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 8,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2023.

Sensirion wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 21.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 20.08.2025.

Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,145 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch