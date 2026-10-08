Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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08.10.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Sensirion gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sensirion-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 88,40 CHF.
Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 88,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'436 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sensirion-Aktie bisher bei 86,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'212 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Am 05.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,30 CHF an. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 6,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie.
Sensirion-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass Sensirion im Jahr 2026 2,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Sensirion am 08.10.2026
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