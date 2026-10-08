Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 88,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'381 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Sensirion-Aktie bis auf 86,50 CHF ein. Mit einem Wert von 88,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 3'872 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.10.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sensirion-Aktie somit 6,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Mit Abgaben von 43,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Sensirion-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,14 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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