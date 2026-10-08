Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sensirion. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,1 Prozent auf 88,10 CHF.
Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 88,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'381 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Sensirion-Aktie bis auf 86,50 CHF ein. Mit einem Wert von 88,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 3'872 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.10.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sensirion-Aktie somit 6,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Mit Abgaben von 43,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Sensirion-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,14 CHF je Sensirion-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie
Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht
Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden
Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
16:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Sensirion Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Sensirion (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Handel in Zürich: SPI klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Zürich: SPI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Aufschläge in Zürich: SPI steigt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Sensirion Holding AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: Wall Street tiefer -- SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.