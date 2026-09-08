Sensirion Aktie News: Sensirion am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Sensirion-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 78,60 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'911 Punkten liegt. Bei 78,60 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 78,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 191 Stück.

Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,10 CHF an. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 11,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 37,02 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Sensirion-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,13 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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