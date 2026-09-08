Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.09.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Dienstagnachmittag im Minus
Die Aktie von Sensirion gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sensirion-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 79,10 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 79,10 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'839 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Sensirion-Aktie ging bis auf 77,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'644 Sensirion-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,50 CHF am 09.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 37,42 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,13 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie
Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht
Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden
Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
16:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Dienstagmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
09:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sensirion von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Börse Zürich in Grün: So performt der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Sensirion Holding AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidete am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigte sich kaum verändert. Die US-Börsen tendierten nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.