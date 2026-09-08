Sensirion Aktie News: Sensirion am Dienstagnachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 79,10 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'839 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Sensirion-Aktie ging bis auf 77,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'644 Sensirion-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,50 CHF am 09.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 37,42 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,13 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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