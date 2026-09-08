Sensirion Aktie News: Sensirion am Dienstagmittag mit Kurseinbussen

Die Sensirion-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 78,70 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'885 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sensirion-Aktie bei 77,00 CHF. Bei 78,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'011 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 13,21 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 49,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,13 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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