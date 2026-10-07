Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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07.10.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Sensirion
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sensirion. Das Papier von Sensirion gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 91,30 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die Sensirion-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 91,30 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'529 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Sensirion-Aktie bei 91,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,30 CHF. Bisher wurden heute 81 Sensirion-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.10.2026 auf bis zu 94,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 3,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 45,78 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Sensirion-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.
Von Analysten wird erwartet, dass Sensirion im Jahr 2026 2,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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