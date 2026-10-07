Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,8 Prozent auf 89,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'504 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sensirion-Aktie bei 88,60 CHF. Bei 91,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 3'702 Aktien.

Bei 94,30 CHF erreichte der Titel am 05.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 5,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,69 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,14 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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