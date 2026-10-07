Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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07.10.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittwochmittag im Minusbereich
Die Aktie von Sensirion gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sensirion-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 90,80 CHF abwärts.
Die Sensirion-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 90,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'517 Punkten steht. Bei 90,00 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 91,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 2'243 Stück.
Am 05.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,85 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,14 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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