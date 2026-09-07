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07.09.2026 09:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion zeigt sich am Montagvormittag fester

Sensirion Aktie News: Sensirion zeigt sich am Montagvormittag fester

Die Aktie von Sensirion gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Sensirion-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 78,40 CHF.

Sensirion
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Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 78,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'006 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sensirion-Aktie bisher bei 78,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 78,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 788 Sensirion-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,65 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 58,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Sensirion-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,13 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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