Sensirion Aktie News: Sensirion präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 79,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'098 Punkten tendiert. Die Sensirion-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 79,50 CHF aus. Bei 78,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'169 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 12,08 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 49,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Sensirion 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,13 CHF je Aktie in den Sensirion-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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