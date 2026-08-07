Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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07.08.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sensirion. Zuletzt ging es für die Sensirion-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 77,70 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Sensirion-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 77,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'502 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sensirion-Aktie bei 77,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 176 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 56,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Sensirion-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,89 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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