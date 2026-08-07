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Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

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07.08.2026 16:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion am Freitagnachmittag mit Einbussen

Sensirion Aktie News: Sensirion am Freitagnachmittag mit Einbussen

Die Aktie von Sensirion gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sensirion-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 77,30 CHF nach.

Sensirion
76.83 CHF -1.02%
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Um 16:28 Uhr fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 77,30 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'560 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sensirion-Aktie bis auf 77,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,30 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 4'343 Stück.

Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 89,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,27 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 1,89 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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