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07.08.2026 12:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion verteidigt am Freitagmittag Tendenz

Sensirion Aktie News: Sensirion verteidigt am Freitagmittag Tendenz

Die Aktie von Sensirion hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 78,30 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Sensirion
76.83 CHF -1.02%
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Die Sensirion-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 78,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'569 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Sensirion-Aktie bei 78,30 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Sensirion-Aktie bis auf 77,60 CHF. Bei 78,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 798 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 89,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 13,79 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 58,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,89 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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