Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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07.05.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Sensirion. Das Papier von Sensirion konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 71,90 CHF.
Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 71,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 18'808 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Sensirion-Aktie sogar auf 73,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,50 CHF. Zuletzt wechselten 13'792 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 85,90 CHF erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,47 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Abschläge von 31,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,18 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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