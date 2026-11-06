Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag in Rot

Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 75,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'757 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sensirion-Aktie bis auf 75,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 75,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 569 Sensirion-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 94,30 CHF. Mit einem Zuwachs von 25,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 49,50 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,17 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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