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06.11.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Freitagnachmittag stärker
Die Aktie von Sensirion gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sensirion legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 76,30 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Sensirion-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 76,30 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'742 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sensirion-Aktie bei 78,20 CHF. Bei 75,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 5'829 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,59 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 35,12 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,17 CHF je Aktie in den Sensirion-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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