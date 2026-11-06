Sensirion Aktie News: Sensirion zieht am Mittag an

Um 12:28 Uhr sprang die Sensirion-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 77,10 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'613 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sensirion-Aktie bei 78,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'818 Sensirion-Aktien.

Am 05.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 94,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 18,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 55,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,17 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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