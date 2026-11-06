|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.11.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion zieht am Mittag an
Die Aktie von Sensirion gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sensirion legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 77,10 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Sensirion-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 77,10 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'613 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sensirion-Aktie bei 78,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'818 Sensirion-Aktien.
Am 05.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 94,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 18,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 55,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,17 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie
Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht
Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden
Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
06.11.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Freitagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion zieht am Mittag an (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sensirion von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag in Rot (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Sensirion to showcase sensor innovations at electronica 2026 (EQS Group)
|
03.11.26
|Sensirion präsentiert Sensorinnovationen auf der electronica 2026 (EQS Group)
|
30.10.26
|SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sensirion von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Media Release: Sensirion announces global availability of the single-use SFM3304-D for proximal flow measurement in mechanical ventilation (EQS Group)
Analysen zu Sensirion Holding AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Sensirion am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.