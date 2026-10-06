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06.10.2026 09:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion zeigt sich am Vormittag freundlich

Sensirion Aktie News: Sensirion zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von Sensirion gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 89,80 CHF.

Sensirion
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Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 89,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'617 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Sensirion-Aktie bei 89,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 89,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'912 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Bei 94,30 CHF erreichte der Titel am 02.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sensirion-Aktie somit 4,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 44,88 Prozent Luft nach unten.

Sensirion-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,14 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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