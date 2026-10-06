Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag gesucht

Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 91,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'549 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sensirion-Aktie bei 92,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 89,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 16'632 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 94,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 2,95 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 CHF je Sensirion-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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