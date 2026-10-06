Sensirion Aktie News: Sensirion am Dienstagmittag gefragt

Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 91,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'669 Punkten steht. Bei 91,90 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'267 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2026 bei 94,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 2,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,50 CHF am 09.03.2026. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 46,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Sensirion-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,14 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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