Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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06.10.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Dienstagmittag gefragt
Die Aktie von Sensirion gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,7 Prozent auf 91,70 CHF zu.
Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 91,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'669 Punkten steht. Bei 91,90 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'267 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2026 bei 94,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 2,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,50 CHF am 09.03.2026. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 46,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Sensirion-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,14 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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