Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag Verlust reich

Die Sensirion-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 93,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'452 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sensirion-Aktie bis auf 93,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,30 CHF. Zuletzt wechselten 2'303 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sensirion-Gewinn in Höhe von 2,14 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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