Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 91,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'466 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Sensirion-Aktie bis auf 91,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'510 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 94,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2026). Mit einem Zuwachs von 2,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 49,50 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 46,02 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sensirion ein EPS in Höhe von 2,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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