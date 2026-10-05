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Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

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05.10.2026 12:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit roter Tendenz

Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sensirion. Zuletzt fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 91,80 CHF ab.

Sensirion
91.85 CHF -1.55%
Kaufen Verkaufen

Die Sensirion-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 91,80 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'483 Punkten realisiert. Die Sensirion-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,20 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'221 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2026 bei 94,30 CHF. 2,72 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 46,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Sensirion-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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