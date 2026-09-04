Sensirion Aktie News: Sensirion zeigt sich am Freitagvormittag fester

Das Papier von Sensirion konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 76,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'231 Punkten steht. In der Spitze gewann die Sensirion-Aktie bis auf 76,90 CHF. Bei 76,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 26 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 15,86 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 35,63 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Sensirion-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,13 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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