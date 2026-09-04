Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,4 Prozent auf 78,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'215 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Sensirion-Aktie bis auf 78,20 CHF zu. Bei 76,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 1'998 Sensirion-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. 13,94 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,70 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Sensirion im Jahr 2026 2,13 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie

Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht

Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden

Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus