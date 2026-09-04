Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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04.09.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion reagiert am Freitagmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 77,00 CHF.
Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 77,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'218 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Sensirion-Aktie bei 77,40 CHF. Bei 76,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 228 Sensirion-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,71 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Abschläge von 35,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Sensirion-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,13 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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