Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag tiefer

Die Sensirion-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 58,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 17'246 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Sensirion-Aktie bis auf 58,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 60,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'913 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2024 markierte das Papier bei 84,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2024 (50,30 CHF). Mit einem Kursverlust von 14,16 Prozent würde die Sensirion-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,505 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

