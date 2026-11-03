Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Dienstagmittag schwächer

Die Sensirion-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 82,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'835 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Sensirion-Aktie bis auf 79,80 CHF. Bei 80,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 5'803 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 94,30 CHF. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 12,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 39,78 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Sensirion im Jahr 2026 2,17 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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