|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Dienstagmittag schwächer
Die Aktie von Sensirion gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sensirion-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 82,20 CHF ab.
Die Sensirion-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 82,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'835 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Sensirion-Aktie bis auf 79,80 CHF. Bei 80,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 5'803 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 94,30 CHF. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 12,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 39,78 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Von Analysten wird erwartet, dass Sensirion im Jahr 2026 2,17 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie
Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht
Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden
Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
03.11.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion fällt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Sensirion präsentiert Sensorinnovationen auf der electronica 2026 (EQS Group)
|
03.11.26
|Sensirion to showcase sensor innovations at electronica 2026 (EQS Group)
|
02.11.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Montagvormittag gefragt (finanzen.ch)
|
30.10.26
|SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sensirion von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Medienmitteilung: Sensirion verkündet weltweite Verfügbarkeit des Einwegsensors SFM3304-D für proximale Durchflussmessungen bei der mechanischen Beatmung (EQS Group)
|
28.10.26
|Media Release: Sensirion announces global availability of the single-use SFM3304-D for proximal flow measurement in mechanical ventilation (EQS Group)
Analysen zu Sensirion Holding AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Sensirion am 03.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI leichter erwartet -- DAX voraussichtlich stabil -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vorbörslich in Rot, während der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich.