Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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03.09.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Sensirion gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sensirion-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 76,60 CHF.
Die Sensirion-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 76,60 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'172 Punkten notiert.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,32 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Sensirion-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,13 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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