Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Sensirion-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 74,90 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'195 Punkten steht. Die Sensirion-Aktie sank bis auf 74,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'268 Sensirion-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,10 CHF) erklomm das Papier am 03.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 18,96 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Von Analysten wird erwartet, dass Sensirion im Jahr 2026 2,13 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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