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02.11.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Montagnachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sensirion. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 83,00 CHF.
Der Sensirion-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 83,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'839 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Sensirion-Aktie bis auf 82,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'890 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Am 05.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 13,61 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Sensirion-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,17 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Sensirion Holding AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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