Sensirion Aktie News: Sensirion am Montagnachmittag in Rot

Der Sensirion-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 83,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'839 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Sensirion-Aktie bis auf 82,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'890 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Am 05.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 13,61 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Sensirion-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,17 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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