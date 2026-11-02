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02.11.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sensirion. Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 83,50 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Sensirion-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 83,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'825 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Sensirion-Aktie ging bis auf 83,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'025 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 94,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 12,93 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 68,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Den erwarteten Gewinn je Sensirion-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,17 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Sensirion Holding AG
Analysen zu Sensirion Holding AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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