Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit Verlusten

Um 12:28 Uhr rutschte die Sensirion-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 83,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'825 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Sensirion-Aktie ging bis auf 83,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'025 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 94,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 12,93 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 68,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

Den erwarteten Gewinn je Sensirion-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,17 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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