Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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02.10.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion zeigt sich am Vormittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Sensirion. Das Papier von Sensirion konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,3 Prozent auf 90,70 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Sensirion-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 90,70 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'342 Punkten tendiert. Die Sensirion-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 89,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'055 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Am 02.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,70 CHF an. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 83,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Den erwarteten Gewinn je Sensirion-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,14 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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