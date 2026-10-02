Sensirion Aktie News: Sensirion zeigt sich am Vormittag gestärkt

Um 09:28 Uhr sprang die Sensirion-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 90,70 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'342 Punkten tendiert. Die Sensirion-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 89,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'055 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,70 CHF an. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 83,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

Den erwarteten Gewinn je Sensirion-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,14 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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